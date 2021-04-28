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【新股IPO】讀書郎教育遞上巿申請　過去3年賣出20億部平板電腦

股樓投資 17:46 2021/04/28

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中國K12教育科技公司讀書郎教育控股向港交所主板提交上市申請，中信建投及麥格理為聯席保薦人。據其初步招股文件顯示，中國K12教育提供的專有課程涵蓋整個K-12年級核心學科的校外輔導課程，並設計、製造和銷售各種智能學習設備，包括智能教育平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和一些智能配件。

新希望服務周四闖關　集資最多15.5億元，見【下一頁】

讀書郎成立於1999年，早年曾推出點讀機，學生電腦，平板電腦等一系列教育硬件產品。2017年讀書郎上綫雙師直播課，向在綫教育企業轉型；目標是成為K12在線一體化教育服務供貨商。

截至2021年4月21日，讀書郎教育與93名綫下經銷商簽約，這些經銷商控制3793個銷售點，分佈於全國31個省和自治行政區（包括直轄市）的346個城市；此外，讀書郎亦透過自營綫上渠道及綫上經銷商，經銷帶有公司專有教育內容的智能學習設備。

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讀書郎教育的收入自2018年的6.318億元人民幣，增加6%至2019年的6.699億元人民幣，並進一步增加9.6%至2020年的7.34億元人民幣。收入主要來自於銷售智能教育平板，2020年佔總收入的75%。此外，其綫下經銷商的銷售額分別貢獻公司2018年、2019年及2020年總收入的93.8%、91.7%及85%。同期，中國K12教育淨利潤由2018年的2,680萬元大幅增加158.9%至2019年的6,940萬元，並進一步增加32.5%至2020年的9,200萬元。

此外，智能教育平板佔總收入比重從2018年的74％升至2019年的80.8％，2020年的比例則高達90.6％。

延伸閱讀：5大旅遊氣泡概念股一覽

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記者：張以正

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