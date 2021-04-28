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【新冠疫苗】輝瑞CEO：新冠口服藥　有望今年底上市

股市 02:11 2021/04/28

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輝瑞行政總裁艾伯樂表示，該公司的實驗性口服新冠治療藥物，有望在今年底上市。（法新社資料圖片）

輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）周二表示，該公司的實驗性口服新冠治療藥物，有望在今年年底上市。輝瑞股價跟隨大市走軟，暫跌0.7%。

該公司從3月份開始了一項早期臨床試驗，以測試一種新的抗病毒療法。該藥物是一種可以有效對抗新冠病毒活性的蛋白酶抑制劑。蛋白酶抑制劑可以阻止病毒在細胞中複製，這類藥物已經單獨或與其他抗病毒藥聯合使用時證明，對其他病毒的病原體有效，譬如HIV、丙肝病毒。

輝瑞首席科學官、全球研發總裁Mikael Dolsten此前表示，該藥物被設計為一款側重於輕症治療的口服藥物，可以在出現新冠感染迹象時就開出處方。

艾伯樂表示，如果臨床試驗進展順利，並獲美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，則該藥可能會在今年底在美國上市。

衛生專家表示，這種口服治療藥物可能會「改變遊戲規則」，因新感染新冠病毒的人可以在醫院外使用。研究人員希望，這種藥物能阻止疾病的進一步發展並減少入院治療。

除該藥物外，輝瑞還在為6個月至11歲的兒童測試其新冠疫苗。公共衛生官員和傳染病專家稱，給兒童接種新冠疫苗對於結束疫情至關重要。

本月初，輝瑞要求FDA將其疫苗授權範圍擴大到12至15歲的青少年。艾伯樂周二表示，他對此非常樂觀。

【輝瑞疫苗】以色列發現接種後有心肌炎 30歲以下居多

【新冠疫苗】輝瑞BioNTech專家：或需接種第三針來抵抗變異毒株

【輝瑞疫苗】1年內或需打第三劑 可能每年要再接種

編輯：李勝君
 

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 新冠肺炎疫情 疫苗 輝瑞 治療 疫情 美國

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