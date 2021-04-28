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讀書郎教育控股 向港交所提交上市申請書

股市 00:42 2021/04/28

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讀書郎教育控股遞表港交所主板，大部分收入來自銷售智能教育平板。（網上圖片）

據港交所文件顯示，中國K12教育科技公司讀書郎教育控股向港交所提交上市申請書，中信建投及麥格理為聯席保薦人。

該公司提供的專有課程涵蓋整個K-12年級核心學科的校外輔導課程，並設計、製造和銷售各種智能學習設備，包括智能教育平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和一些智能配件。

截至最後實際可行日期（2021年4月21日），公司與93名綫下經銷商簽約，這些經銷商控制3793個銷售點，分佈於全國31個省和自治行政區（包括直轄市）的346個城市。公司同時透過自營綫上渠道及綫上經銷商，經銷帶有公司專有教育內容的智能學習設備。

財務方面，公司收入由2018年的6.318億元人民幣（下同）增加6%至2019年的6.699億元，並進一步增加9.6%至2020年的7.34億元。該公司收入主要來自於銷售智能教育平板，2020年佔總收入的75%。於往績記錄期間（2018至2020年），綫下經銷商的銷售額分別貢獻公司2018年、2019年及2020年總收入的93.8%、91.7%及85%。

同期，公司淨利潤由2018年的2,680萬元大幅增加158.9%至2019年的6,940萬元，並進一步增加32.5%至2020年的9,200萬元。

編輯：李勝君

港股 教育股 教育行業 香港交易所（00388） IPO 輔導 人民幣 中國

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