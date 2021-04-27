歐盟：經濟復甦計劃對歐洲是世紀性機遇

▲ 馮德萊恩稱，歐盟提出的7500億歐元經濟復甦計劃，是為歐盟提供一個世紀的機會。（法新社圖片）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周二表示，在大流行之後，歐盟提出的7500億歐元經濟復甦計劃，是為歐盟提供一個世紀的機會，以更綠色，更數字化地重建經濟。

馮德萊恩發表視頻講話時稱，歐盟高管將確保多年計劃不辜負人們的期望。

她說：「我們希望建立一個綠色歐洲，保護我們的氣候和環境，並創造可持續的就業機會。」 「我們希望投資於在全球市​​場具有創新性和競爭力的數字歐洲。我們希望有一個具有韌性的歐洲，它為面對未來的危機作了更充分的準備。」

她說：「我們有7500億歐元建立我們的未來聯盟。這是歐洲世紀的機遇。這是一個真正的歷史性時刻。」

意大利周一提出數十億歐元的復甦計劃，以投資和改革經濟，總理德拉吉（Mario Draghi）告訴國會議員，在冠狀病毒肆虐之後，這是該國未來福祉的關鍵。

法國和德國在2020年5月，提出在大流行後恢復歐盟特別基金的構想，它們將在周二晚些時候聯合提出其計劃。

歐盟27國提交計劃的軟截止日期是4月30日，據歐盟最新消息，已有18個國家批准了有關計劃。

歐盟計劃要求各國政府將其獲得的資金，約37%用於減少二氧化碳排放，並將20%用於數字化，例如通過提高計算機質素或建設高速互聯網網絡。

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編輯：李勝君