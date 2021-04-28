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【蘋果AirTag】實測追蹤功能　室內尋找消失了的「寶物」有幾快？

科技 09:01 2021/04/28

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蘋果(Apple)在上周舉行的發布會上，宣佈推出AirTag無線追蹤器，用家可透過iPhone、 iPod touch、iPad的「尋找」（Find My）App定位AirTag。只需將AirTag放入或掛在重要的物件上，就可做到定位、追蹤、尋失物的功能。

AirTag包裝簡潔，附有簡單說明。大細如一個5元港幣，但較為厚。記者實測AirTag配合支援 iOS 14.5的iPhone 12，整體連接流暢。

1分鐘完成設定
撕開電池絕緣片，放在距離iPhone約 5cm內，開啟iPhone的藍芽，不消幾秒已連接，選好類別及設定名稱，已完成設定。AirTag可放入袋或銀包內，又或配上鑰匙圈或掛環，掛於各種物品上。

一旦遺失了藏有或掛有AirTag的物件，若懷疑只在附近，開啟「尋找」App，選擇「播放音效」，就可跟著聲意去尋找。若聽不到聲音，可改為使用該App內的「尋找附近」，「精確尋找」功能可從鏡頭、ARKit、加速感應器及、陀螺儀獲取資料，結合聲音、觸覺及視覺回報，只需按指示便可找到 AirTag 的位置。

不過，若物件跌在很遠的地方，就要借助「尋找」App的 網絡去追蹤，任何「尋找」 App 網絡中的裝置，若在丟失的AirTag 附近，會將AirTag位置接續傳輸至iCloud，並發出提醒予物主，更會提供交通路線建議。

AirTag 有單獨 1 件或一套 4 件可供選購，售價分別為 HK$239 及 HK$799。(網上截圖)

apple.com 或 Apple Store app 上，有為AirTag提供的免費鐫刻服 務。(網上截圖)

AirTag開箱後附有簡單說明，易看易明。(梁巧恩攝)

AirTag如5元港幣大，但更厚一點。(梁巧恩攝)

使用「精確尋找」功能，可按指示邊行邊尋找失業。(梁巧恩攝)

AirTag配上鑰匙圈或掛環，較難遺失。(梁巧恩攝)

別妄想跟蹤男友行蹤
既然AirTag有助定位物件，可能有「聰明」的人想到，用來定位、甚至變相跟蹤身邊人。

但AirTag有一個「防跟蹤」設計，任何人都可利用iOS裝置，監察身邊是否出現了沒有物主在附近的AirTag，若系統發現此AirTag已跟隨了你一段時間，便會發出通知，你可令該AirTag發出聲響，以找到其位置。同時，若AirTag已離開擁有者好一段時間，再被移動時也會發出聲響，令未有使用iOS裝置的人，也能察覺其存在。

記者：梁巧恩

 

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