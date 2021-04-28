【藍籌股】創科實業料今年增聘500名工程人員、至少1500名畢業生　續專注推新產品

▲ 創科實業料今年增聘500名工程人員、至少1500名畢業生 續專注推新產品

創科實業 （00669） 去年營業額連續11年創新高，股價亦屢創新高，財務總監陳志聰接受訪問時表示，集團於疫情未有縮減研發及人力資源投入，甚至趁機吸納對手的研發人才，目標今年聘請500名工程人員。

截至去年底止，創科實業在全球有4.8萬名員工。陳志聰透露，去年聘請了1,200個畢業生，今年目標各地共增聘1,500個至1,600個畢業生，來自任何科目皆可。他指，年輕人加入可不斷帶來新點子，提升集團深度及闊度。

創科實業去年多賺3成，派末期息每股82港仙，看【下一頁】

新產品銷售目標佔收入至少30%

創科實業旗下擁有MILWAUKEEE、Empire、Ryobi、Hoover等牌子。陳志聰表示，銷售增長動力主要來自不斷推出新產品，新品銷售須佔總收入30%至40%，笑言「唔得CEO會嚴肅教訓」，預期收入續會有至少高單位數增長，毛利率升50點子，MILWAUKEE業務維持增長20%。他又提到，研發開支將會維持佔銷售額約3%。

去年電動工具業務銷售額按年增28.5%，佔收入近9成，陳志聰指，疫情帶動了DIY工具收入，但建築設備則稍微受到影響，皆因封城期間難以親身到地盤推銷產品，預期今年推出5至6個地盤相關產品。而地板護理業務銷售額去年增長23.6%，佔比為11%，未來會專注開發無綫產品，正在研究如何應用至地毯清洗機。

創科實業去年下半年銷售額增加42%，陳志聰認為，這反映市場需求強勁，集團「不希望有定單無貨賣」，故不會設定存貨周轉期限。

截至去年底止，創科實業在全球有4.8萬名員工。陳志聰透露，去年聘請了1,200個畢業生，今年目標各地共增聘1,500個至1,600個畢業生，修讀科目沒有限制。他指，不斷有年輕人加入可提升集團深度及闊度，新入職員工最初會到客戶落手協助銷售，了解其營運。

今年資本開支約4.5億至5億美元



集團預期今年資本開支為4.5億及5億美元，集團正積極提升產能，美國現時有3個新廠房正在興建，包括專門生產剪草機的工廠，估計2022至23年竣工。陳志聰稱，人手佔產品成本比例不高，考慮到裝箱費及運費，在美國及墨西哥生產差異不大，而且標籤「美國製造」可有溢價。

產能分布上，將來中國內地產能佔比為35%至40%，陳志聰料，2022年下半年越南新廠房落成後，內地及越南的產能佔比將會看齊。

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編輯：袁諾曦