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【最低工資】拜登簽署行政命令 將聯邦合約員工最低工資提升至每小時15美元

股市 23:16 2021/04/27

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拜登簽署行政命令，將聯邦合約最低工資提升至每小時15美元

美國總統拜登今日簽署行政命令，將聯邦承包商，以及簽署政府合約的僱員的最低工資，由現時每小時7.25美元，提升至15美元，在2024年之前，確保傷殘人士在內的聯邦合約員工工資劃一至每小時15美元。

據悉，該行政命令亦指明，自明年1月30日起，所有機構在招標中均需列明最低工資為15美元，而3月30日起新合約必須實施最低工資新要求。

而在2024年前，要將簽署聯邦合同的小費收入僱員（tipped employees）的最低工資，與其他僱員看齊。另外，為聯邦政府從事清潔、維修、食品行業、聯邦基建維修的工人，以及照顧退伍軍人的助理等的職業群體均需要提供大幅度加薪。

是次上調最低工資，將會較目前聯邦合約員工最低工資的每小時10.95美元，再有37%的上升。美國目前的聯邦法定最低工資標準每小時7.25美元，是由2009年金融危機後訂立。

早前美國國會預算辦公室（CBO）公布數據，指若最低工資設定在每小時15美元，將會有90萬美國人擺脫貧困，但基於該項政策，工作崗位亦將減少140萬。

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記者：梁安琪

經濟 白宮 美國 拜登 最低工資

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