【業績│資源股】洛陽鉬業首季多賺125% 收入盈利創2019年來單季最佳

▲ 洛陽鉬業首季多賺125%。

洛陽鉬業 （03993） 公布，受益於銅、鈷產品價格上漲，公司首季度實現營業收入399億元（人民幣，下同），按年增長78%；實現息稅折舊前利潤33億元，按年升124%；實現純利10億元，按年增長125%，均創2019年以來最佳單季水平。期內，洛陽鉬業資本性支出為6.84億元，按年增長37%。

洛陽鉬業今日收報5.38元，升0.6%，成交1.3億元。

中國鋁業首季多賺30倍 營業收入增逾32%【下一頁】

集團表示，期內各板塊生產運營良好，各品種產量符合預期。首季度剛果（金）銅、鈷產量分別為49,687噸和3,300噸；中國業務鉬、鎢產量分別為4,031噸和2,091噸；巴西鈮、磷產量分別為1,877噸和25.52萬噸；澳洲NPM（80%權益）銅、金產量分別為5,648噸和4,489盎司；IXM礦物金屬實物銷售量61萬噸，精煉金屬實物銷售量79萬噸。

成本管控方面，洛陽鉬業稱首季度降本成效明顯，首季度共實現降本增效1.75億元，其中剛果（金）板塊貢獻尤為凸顯，該業務通過提高銅回收率，降低行政成本等措施共降本增效1650萬美元（約1.29億港元）。

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編輯：陳健婷