【開市9點半】滙豐ADR撲48元　「A股股王」茅台業績放緩恐拖累氣氛　藥明生物配股後獲大行看160元

（1）滙豐 （00005） 上季稅前溢利按年升8成遠勝預期，撥備不止大幅減少，首季更錄得淨回撥4億美元，滙豐倫敦及滙豐ADR股價均造好，滙豐ADR折算收報47.7港元，較港收市價高3.7%，今早滙豐料跟隨造好，推動大市氣氛。同一時間，也要留意「隔壁」A股股王貴州茅台（滬：600519）首季增長不似預期，會否拖累A股和港股氣氛。

即睇開市9點半重點：

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滙豐上季稅前溢利按年升8成遠勝預期 淨回撥4億美元

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（2）「A股股王」貴洲茅台首季淨利潤增速僅6.6%，能否足以支撐其55倍市盈率估值，又是否反映了內地人消費正在「勒緊褲頭」？今早關注「抱團股」氣氛，以至A股和港股氣氛會否受股王業績所拖累。

【貴州茅台】首季淨利潤增長6.6%低預期 增長率遠遜去年

（3）中國華融 （02799） 危機仍未解決，昨日到期的６億坡元債，消息指獲工行貸款協助償還，工行拒評，評級機構惠譽將華融系公司評級下降。

【華融危機】華融據指獲國有銀行協助還債 今日到期6億坡元境外債已兌付 惠譽24小時內三度降華融系公司評級

（4）內銀經營業績自去年第四季出現明顯回升，加上國內經濟轉好，大行看好今年淨息差收窄情況會有所改善，整體不良貸款比去年為好，內銀板塊會否成為推升大市的動力？

【內銀股】德勤﹕內銀今年淨息差收窄情況改善 非戰略行業國企違約未必獲救

（5）藥明生物 （02269） 配股規模較銷售文件為多，配售價只貼近上限，昨全日股價守穩配股價107元，關注今日會否跌穿，大行則看升160元。

【大行報告】富瑞：藥明生物是中國CRO行業首選 升價至160元

（6）市場對螞蟻集團估值大幅縮水，彭博料估值最多暴跌9成。

【螞蟻上市】收緊監管對螞蟻有幾大影響？ 彭博預計估值最壞情況跌九成

（7）資源股爆升，其中銅價屢創新高，江西銅業 （00358） 首季業績純利大增近4.4倍。

【業績│資源股】江西銅業首季純利8.59億元 增長436.3%

【業績】中國鋁業首季多賺30倍 營業收入增逾32%

【業績│資源股】洛陽鉬業首季多賺125% 收入盈利創2019年來單季最佳

（8）蘋果iOS 14.5的更新動搖了facebook（美：FB）的賺錢基礎？另外，Tesla（美：TSLA）沽一成比特幣被批推高散貨。

【蘋果股價】蘋果iOS 14.5更新驚動朱克伯格？ 隱私權改革動搖facebook 賺錢基礎

【TSLA】Tesla投資比特幣賬面勁賺8成 3個月袋多少？

（9）拜登據報周三宣布向稅務局增撥款800億美元，比過去10年以來的水平大增三分之二，並計劃授予I.R.S.更多權力，以加強打撃逃稅的富戶及公司。

【美國加稅】拜登據報周三宣佈向稅務局增撥款、打撃富人逃稅 10年內增派800億美元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊