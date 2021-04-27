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【業績│教育股】中教半年多賺67% 中期息按年增47%至19.7仙

股市 22:34 2021/04/27

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中教截至2月底上半財年多賺67%。

中教控股 （00839） 公佈截至2月底半年業績，收入按年升39%至18.23億元（人民幣，下同），純利按年增長67%至8.3億元，經調整純利則升5成至7.4億元。中教派發中期股息每股19.7港仙，按年增加47%。截至2月底，中教總銀行結餘及現金錄得50.52億元。

中教今日收報17.68元，跌1.6%，成交8000萬元。

宇華教育中期經調整純利按年增近四成　派中期息0.123元【下一頁】

期內，中教高等教育、國際教育分部收入分別為13.5億、1.15億元，按年增長55%、70%，主要受惠內生增長及併購帶動。職業教育分部收入則按年減少4.3%至3.6億元，主要由於新冠肺炎爆發的預防措施及社交限制影響了職業教育學校的新招生人數。中教指，由於這些限制已基本解除，預期2021/2022學年新招生人數將會恢復。

截至2月底，中教的學校網絡包括位於中國的11所大學及職業教育學府、一所位於澳洲悉尼的高等教育學府，以及一所位於英國倫敦的美國及英國雙學位頒授大學。集團有約25萬名學生。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 教育股 大學 中教控股（00839）

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