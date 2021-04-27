【物管收購】恒大物業全購恒大保險經紀　代價近4000萬人幣

▲ 恒大物業向恒大全購恒大保險經紀 代價近4000萬人幣

恒大物業 （06666） 發公告指，向中國恒大 （03333） 全資收購恒大保險經紀有限公司，總代價為3919.8萬元人民幣。恒大保險經紀是恒大旗下全資子公司，為用戶提供涵蓋人身險、財產險的綜合性保險經紀服務。

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恒大保險經紀目前在全國擁有14家省級分公司和由近萬名專業人員組成的銷售和服務隊伍，2020年保費業績約9.5億元。去年恒大保險經紀除稅前淨利潤及除稅後淨利潤均由虧轉盈，錄得209.2萬元人民幣，2019年則虧損2156.4萬元人民幣。

恒大物業在業績會上宣布加速規模擴張的同時，要發力深耕增值服務領域，打造業績增長新引擎，而收購恒大保險經紀補強公司社區保險業務板塊便是其中關鍵一環。

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恒大物業指，通過是次收購，將充分發揮佈局全國的規模優勢、海量客戶群體資源及龐大上下游合作企業渠道，提供多樣化、定制化的高性價比保險產品經紀服務，進一步深挖社區增值業務潛力，持續提升盈利能力。

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編輯：袁諾曦