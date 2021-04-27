【小米股價】紅米Redmi「K40遊戲增強版」1999人幣起售 盧偉冰：小米進軍遊戲手機、為長期戰略

▲ 紅米發布首款遊戲手機K40遊戲增強版，1999元人民幣起售。

小米 （01810） 旗下紅米（Redmi）今晚在北京舉行新品發布會，推出紅米首款遊戲手機K40遊戲增強版，起售價1999元人民幣，搭載聯發科天璣1200處理器，OLED柔性直屏，5065mAh容量電池，支持67W有線快充，配備實體彈出式肩鍵。手機厚度約8.3mm，重量約205g。

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小米集團高級副總裁、中國區兼國際部總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在發布會宣布，小米正式進軍遊戲手機領域，「把專業遊戲手機當作長期戰略。」

盧偉冰表示，一年前已經搭建遊戲手機團隊。目前市面上現有的遊戲手機有三大痛點，外觀設計花哨、機身太厚太重、售價太貴，Redmi將通過「大廠」技術來解決遊戲手機的三大痛點。

小米手環6香港登場、零售價299元 雷軍：全球出貨突破100萬【下一頁】

紅米K40遊戲增強版已開啟100元訂金預售，將於4月30日全渠道首賣。

小米今日收報26.3元，跌0.4%，成交19億元。

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編輯：陳健婷