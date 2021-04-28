【低水筍盤】港島區上車客恩物 環境清幽自成一角 平過「5球」2房放盤平絕同區屋苑

多個新盤出擊，加上疫情進一步回穩，樓市有再升溫之勢。市場上的低水上車盤成市場搜尋對象，樓價600萬以下的兩房單位更買少見少。位於柴灣的居屋屋苑山翠苑，現時仍有不少樓價5百餘萬元的放盤，吸引不少上車客到該處尋盤。

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美聯物業市務經理(銷售)陳世民表示，柴灣山翠苑屬港島區居屋上車盤，該行剛促成一個379實呎戶成交，上車客以555萬元承接。以上單位為山翠苑為D座極高層3室單位，實用面積約為379平方呎，為兩房間格。



原業主叫價約560萬元，同區上車客一直物色港島區細價盤，見單位銀碼合預算，加上位處高層，屬優質放盤，故輕微議價後以555萬元成交，折合實用呎價約14,644元。

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原業主於2017年3月份以約400萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約155萬元，物業升值39%。

據美聯物業的網上放盤數據，現時山翠苑仍有不少叫價低於600萬的放盤，如山翠苑A座( 翠珮樓）高層7室兩房單位，單位有企理裝修，實用面積379平方呎，叫價510萬元（己補地價）。

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於1981年落成的山翠苑，樓齡已達39年，是香港最早落成的居屋屋苑之一，不過，屋苑曾於2010年進行外牆翻新工程，外表看起來也算新淨，物業質素也不錯。屋苑由4座物業組成，單位伙數不算多，僅有896伙，間隔一律採兩房設計，分別為約468和474平方呎，由於單位不設窗台，加上實用率達逾八成，室內空間更見使。

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記者：陳詠妍