新地70億人幣 投得廣州南站地皮 計劃打造交通樞紐綜合項目

新地(00016)一日內連奪兩項目，除了在本港投得古洞住宅地，集團亦宣布以70億元人民幣，投得廣州南站核心區地皮，並計劃繼香港西九龍高鐵站項目後，打造另一個大型交通樞紐綜合項目。新地今日收報118.1元，跌0.4%。

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新地形容，受惠於四通八達的交通，廣州南站商務區已進入加快建設階段，將以現代服務業為主導，新興產業 （信息技術、人工智慧、生物醫藥產業）為支撐，文體旅遊為特色的現代產業體系。新地表示，項目將採取「東商務、西交通」的總體佈局，集合商、住、行於一身，提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等。

此外，項目將採用靈活租售並舉的策略，預計可出售樓面面積約530萬平方呎，包括辦公大樓和住宅，另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店及部分辦公大樓等，預計於2025年起分階段落成。

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