【母親節】 SHOPLINE母親節線上快閃店　過千件產品上架　今晚夥啱 Channel直播推介

開店平台 SHOPLINE由即日起至５月９日，將會與超過 60 位店家合作舉辦母親節線上快閃店，更由 Zeek 提供物流配送服務。今晚 SHOPLINE 將會與「 啱 Channel 」 合作舉行直播活動，介紹多款母親節別緻禮物。

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SHOPLINE 母親節線上快閃店有超過 60 個店家參與，合共超過 1,000 件商品於活動專屬網店上架，包括香水、女裝、廚具、海味燕窩等不同種類的禮物。 顧客凡購物滿 400元，可享免運費優惠。

SHOPLINE又與 Zeek 已開展長期合作關係，今次的母親節快閃店將由 Zeek 提供物流配送服務，網店將自動為在同一訂單中購買不同店家商品的顧客，集合貨品一併運送到目的地。配送員將從店家地址領取訂單貨品，集合貨品一併送予消費者手中，並提供「特急運送」服務，讓消費者在最後一刻仍能購得心水母親節禮物、準時送達。

為幫助店家推廣商品及提供與消費者互動的機會，SHOPLINE 將會在 4 月 28 日及 5 月 5 日晚上與網台「啱 Channel」合作舉行直播活動，由 「啱 Channel」藝人推介多款母親節禮物，讓店家免費得到曝光機會。同時在直播當晚落單的消費者，SHOPLINE將與 Zeek 合作，最快24小時內將禮物送到消費者家中。

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責任編輯：葉泳珊