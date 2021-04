【大宗商品】押注全球需求反彈　銅價飆升至10年高位

環球經濟正在從新冠疫情中恢復,帶動大宗商品需求激增,再加上美國總統拜登強調綠色基建,電動車、再生能源相關需求也不斷增加,銅價年初至今已經升近三成,接近每噸10,000美元。分析認為,銅價上升背後主要有以下4大動力驅動,並將支撐銅價進一步上升。

1.供應擔憂

據報全球約四分之一的銅礦產量來源自智利,但當地港口和採礦協會的工人正呼籲罷工,以回應該國總統 Sebastian Piner 反對退休法案相關修改問題,這可能導致新一輪供應中斷,智利佔全球銅礦產量的四分之一。

2.低庫存

據報倫敦金屬交易所(LME)的銅庫存最近有所下降,並有進一步減少的趨勢。數據顯示 截至本周一(26日),2該交易所的銅庫存為155,100噸,在過去10天內下降了10%以上。

3.需求回彈

隨著以中國、美國為首主要國家的經濟反彈,推動周期性行業經濟活動增加,對銅及相關製品的需求隨之上漲,另外 中國佔據約全球約一半的銅消耗量。

4.綠色基建轉型

美國總統拜登(Joe Biden)近期發布綠色基建計劃,同時承諾到2030年將溫室氣體排放量減半,而電動車的普及是當中重要一環,再加上 電動汽車所需 的銅是普通汽車的兩倍以上,因此相關行業對銅的需求有望繼續增長。 高盛(Goldman Sachs)近期發布一份報告,預計到2025年,銅價將飆升至15,000美元,並形容「銅是新石油」(Copper is the new oil)。該行極為看好市場對銅的需求,認為到2030年,銅需求將較去年大幅增長900%。

編輯:李勝男