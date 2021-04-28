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【大宗商品】押注全球需求反彈　銅價飆升至10年高位

環球政經 20:52 2021/04/28

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環球經濟正在從新冠疫情中恢復，帶動大宗商品需求激增，再加上美國總統拜登強調綠色基建，電動車、再生能源相關需求也不斷增加，銅價年初至今已經升近三成，接近每噸10,000美元。分析認為，銅價上升背後主要有以下4大動力驅動，並將支撐銅價進一步上升。

1.供應擔憂

據報全球約四分之一的銅礦產量來源自智利，但當地港口和採礦協會的工人正呼籲罷工，以回應該國總統 Sebastian Piner 反對退休法案相關修改問題，這可能導致新一輪供應中斷，智利佔全球銅礦產量的四分之一。

2.低庫存

據報倫敦金屬交易所（LME）的銅庫存最近有所下降，並有進一步減少的趨勢。數據顯示截至本周一（26日），2該交易所的銅庫存為155,100噸，在過去10天內下降了10％以上。

3.需求回彈

隨著以中國、美國為首主要國家的經濟反彈，推動周期性行業經濟活動增加，對銅及相關製品的需求隨之上漲，另外中國佔據約全球約一半的銅消耗量。

4.綠色基建轉型

美國總統拜登（Joe Biden）近期發布綠色基建計劃，同時承諾到2030年將溫室氣體排放量減半，而電動車的普及是當中重要一環，再加上電動汽車所需的銅是普通汽車的兩倍以上，因此相關行業對銅的需求有望繼續增長。高盛（Goldman Sachs）近期發布一份報告，預計到2025年，銅價將飆升至15,000美元，並形容「銅是新石油」（Copper is the new oil）。該行極為看好市場對銅的需求，認為到2030年，銅需求將較去年大幅增長900％。

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編輯：李勝男

電動車 疫情 石油 拜登 經濟 基建 銅價 商品

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