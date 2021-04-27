【Bitcoin】比特幣跌完再升過 重上54000美元 為何能成為投資界最炙手可熱的產品?

要數到近年投資界最熱門的產品，比特幣必定是其中之一。比特幣於12年前面世，不只是歷史最悠久，也是目前市值最大的加密貨幣，於全球認受性大大增加，目前全球有不少貨物可以使用比特幣交易，它在部分國家更取得合法地位。

過去數月，比特幣價格升幅勢如破竹。據CoinDesk數據，比特幣自2020年11月中旬開始上升至18,000美元後，開始開展瘋狂暴漲之路，並在11月底突破2017年12月所創下的19,783美元高位，12月下旬更漲至近29,000美元，升幅相當驚人。踏入2021年，比特幣繼續扶搖直上，繼2月下旬衝破50,000美元大關，觸及58,238美元後，更於3月13日再升至60,000美元。隨着美國最大加密貨幣交易平台Coinbase於本月14日於納斯達克交易所上市，刺激比特幣價格曾飈高至64,516美元，不斷突破歷史高位。隨後比特幣出現回吐，曾失守50,000美元後價格，於4月25日回落至49,066美元水平。Tesla（美：TSLA）的最新業績公布比特幣的相關投資，現金由去年第四季的193.84億美元減少至171.41億美元，減少了22.43億美元，其中12億美元涉及買Bitcoin，也一度令比特幣再跌。

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不過，外電Coindesk報道，摩根大通將於今年內向私人財富客戶首次提供比特幣主動型基金， 刺激比特幣周二（27日）早上反彈重回53,000位置，截至晚上7時，升至54,790美元。

為何比特幣快速冒起﹖主要由於以下4大原因：



1.全球推量寬谷起加密貨幣

新冠肺炎肆虐全球已逾1年，全球央行為了拯救重挫的經濟，連番推出量化寬鬆（QE）的貨幣政策。全球資金水浸的情況下，各大資產價格上升，連高風險的加密貨幣價格亦水漲船高，在一眾加密貨幣當中，比特幣當然成最受歡迎的加密貨幣。

據瑞穗證券（Mizuho Securities）上月進行的一項調查顯示，美國推出新一輪的紓困政策，可能會為股票和比特幣帶來龐大資金流，紓困方案包括向合資格美國民眾派發1,400美元現金支票。瑞穗證券根據針對有資格獲取現金支票的民眾進行調查，當中有四成的民眾計劃將至少一部分投資於比特幣和股票。若根據該調查比率來估算，意味着3,800億美元現金支票中大約有10%，即400億美元的資金將流向股市與比特幣。該行指預測，比特幣將佔總增加投資支出的60%，並預計比特幣的市值將由現時約1.17萬億美元再增加2%至3%。

的確，去年12月至今，美國國會已經通過近3萬億美元的財政刺激方案，總統拜登（Joe Biden）也將金額加碼1.9萬億美元，比特幣價格於短短4個月內大幅升值。

2.獲國際名人專家追捧「加持」

比特幣近年開始備受市場關注，過去數月更獲多位國際級財金界知名人士追捧，令市場更為趨之若鶩。包括有有「連登契媽」、科技女股神之稱的基金公司Ark Investment掌舵人Cathie Wood，也曾於公司的報告中提到，比特幣的價格創歷史新高，來自於其強大的網絡基礎支持。與2017年的數據相比，比特幣的價格上漲，似乎較少受到炒作因素影響。她又預計，隨着愈來愈多美國公司分散現金部署，將加密貨幣納入資產負債表，未來比特幣價格將持續上漲。

彭博行業研究分析師麥克隆（Mike McGlone）也表示，比特幣價格可望在今年達到40萬美元。麥克隆指出，比特幣正在成為能夠避險的「全球數位儲備資產」，在由金融機構支持的比特幣ETF推出後，加密貨幣市場的交易量可望大幅成長。他相信比特幣正朝向成為全球數位儲備資產之路前進，更估計比特幣於2021年將邁向成熟的一大步，可能使比特幣轉變為一種避險資產。」

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三、世界級巨企認可付款

近些年比特幣價格不斷走高，認受性也愈來愈高，多間國際巨企業開始接受客戶以不同的虛擬貨幣付款。上文也提及，Tesla創辦人馬斯克也於3月指Tesla接受比特幣付款了。現時比特幣已經列入美國官網的購車支付方式中，官網亦提供有關比特幣支付的介紹與解釋，不過目前該支付方式僅支援美國本土的客户。

而環球信用卡、支付商龍頭Visa同在3月時公布，將會接受加密貨幣USD Coin（USDC）作支付結算。Visa指出USD Coin屬於受監管的穩定幣（Stablecoin），與美元直接掛鈎，並以以太坊區塊鏈結算。雖然Visa首個合作的加密貨幣並非名氣最大的比特幣，但此舉帶動也比特幣價格大升。

4.爭相推比特幣相關投資產品

涉足比特幣相關投資產品的投行及金融機構也增加，其中富達投資（Fidelity）早前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，計劃推出一隻追蹤比特幣價格的ETF--Wise Origin Bitcoin Trust。這隻ETF將會跟蹤一籃子比特幣價格指數的表現，該指數追蹤多家交易所的比特幣報價，包括Bitsmap、Coinbase、Gemini、itBit以及Kraken。

此外，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）在一份內部給財務顧問的備忘錄中提到，目前正在啟動3隻比特幣投資基金，將允許富裕客戶投資，最快將在4月開放；即便僅限高資產客戶投資，但此舉讓大摩成為美國第一家向財富管理客戶提供投資比特幣基金的大型銀行，將有助比特幣加速被接納成為資產類別的一部分。

以上部份內容節錄自《iMoney Focus》第704期封面故事。

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記者：陳詠妍