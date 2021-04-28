【職場熱話】每日綁死在工作上 月休兩天完全沒有私人時間 網民：月休兩天是機械人嗎？

如果用時間來換取金錢，你做不做？近日有網民於網上討論區發文，指自己每天綁死在工作上，完全沒有私人時間，連上班時間外都接到客人電話，所以常常休假到一半要轉成工作模式。

最讓事主不能接受的是，零售人員常常跟老闆抱怨，指辦公室沒有幫他們，但其實是他們工作到一半常常不見人也不幫忙結帳，其中到處說閒話的是事主男友親戚。事主對此不能接受，最後提出離職，故問網友她這樣算禁不起挫折的人嗎？

按圖了更多，樓主經歷：

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此帖文一出，引來不少網民回應，有網民認為月休兩天，工時是十小時， 沒有十萬是不用考慮。有網民諷刺說：「月休兩天是在休心酸嗎？」、「月休兩天還要去嗎？」、「月休兩天不如你去做保安，你確定有大學畢業？」、「光是看到月休兩天就直接出局了好嗎？」

其他網民回應：

這折腰應該已經對半折到要斷了吧？

這不是禁不禁起挫折的問題，撐得下去的不是很缺錢或是奴性重

社會真的很險惡，這讓人出人命吧？

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責任編輯：陳頌潔