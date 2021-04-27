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Gucci和Facebook打擊僞冒產品 聯合起訴賣假貨人士

環球政經 20:09 2021/04/27

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Gucci及Facebook表示，已在加州北區法起訴一名利用Facebook銷售Gucci假貨的人士。此為Gucci和Facebook首次聯合進行打假行動，以打擊通過社交媒體銷售假冒商品的情況。

Gucci母公司開雲集團和Facebook表示被告使用多個Facebook和Instagram帳戶來推廣其國際線上賣僞冒商品的業務。

    點擊圖片放大

Facebook和Instagram等社交平台希望在奢侈品市場和社交商務中發展，惟他們需要證明產品的渠道，以及對品牌而言是安全的售賣平台。

根據一份聲明指說，僅在2020年，Gucci內部知識產權團隊刪除了400萬有關販售線上假冒商品的帖子，沒收了410萬項假冒產品，以及包括社交媒體帳戶在內的45,000個涉嫌售賣假貨的網站被禁用 。

台積電將投資28億美元於南京建廠 以提高汽車芯片產量:【下一頁

亞馬遜在年頭亦聯合Valentino和Ferragamo提出了類似的訴訟。

 

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責任編輯：梁翠麗

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