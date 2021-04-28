【美股分析】白宮指僅0.3%人受「富人稅」影響 高盛料逾1700億美元股票遭拋售

美國上周傳出美國總統拜登（Joe Biden）將富人資本利得稅的稅率由20%提高至39.6%，而加上現時的附加收益稅，稅率最高達43.4%。美國國家經濟委員會主任Brian Deese證實，拜登（Joe Biden）提高資本利得稅的政策，預料只會針對年收入超過100萬美元以上的納稅人，佔所有納稅人比例0.3%，換言之即全美有50萬個家庭受影響。

【美股焦點】Tesla減持一成比特幣 馬斯克指證流動性高如現金

不過，高盛早前發表報告指，由聯儲局所得的資料推斷，目前美國富人家庭所持有約1至1.5萬億美元不等的未實現股票利潤，佔美股總市值的3%。即使調高資本利得稅的影響只是短期，但由歷史所見，2013年加稅前夕，受影響的富人曾拋售1%的股票，以現時價值計算，即約1200億美元。

聯儲局公布的去年第四季金融帳數據又顯示，最富有的首1%的人持有17.79萬億美元的股票及共同基金，料今次加稅或有機會觸發1780億美元的股票拋售潮。該行又指，由去年10月曾指新政府有意提高資本利得稅，當時消息雖未對股市造成重大影響，但動能股跌幅略大，預料動能股或會在加稅前就已遭拋售。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機