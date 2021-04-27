【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）

▲ 麥當勞宣佈「飯TASTIC」於4月29日將會重新登場

相信不少人亦對麥當勞「飯TASTIC」留下深刻印象，麥當勞宣佈「飯TASTIC」於4月29日將會重新登場，更會聯乘Pokémon推出多款限定特色美食、飲品及甜品。

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由4月29日起， 充滿日式風味的「飯TASTIC」正式登陸麥當勞，打頭陣的有「汁燒牛肉飯TASTIC」。 上下兩層是煎得香脆的珍珠米飯餅，內裡是牛肉片配燒肉風味醬，香炒洋蔥再加上爽脆生菜。而5月13日則有「吉列脆雞飯TASTIC」， 以珍珠米飯餅夾著炸得金黃酥脆的原塊吉列脆雞腿、爽脆椰菜絲和日式炸物甜酸醬。

兩款「飯TASTIC」更配上精美的Pokémon包裝盒。而4月29日起，麥當勞App用戶憑電子優惠券購買汁燒牛肉飯TASTIC超值套餐，即享減$3優惠 。

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同日起，麥當勞更會有多款以Pikachu造型為主題的全新美食，包括早前日本大熱的「蘋果吉士批」及「香蕉朱古力麥旋風」，更有全新的「惹味番茄調味粉」，特別適合配上香脆薯條。麥當勞亦於5月13日 乘勢推出「飯TASTIC」二人餐，包括 任選2款主食（汁燒牛肉飯TASTIC/ 吉列脆雞飯TASTIC）、中薯條 (2份)及中汽水(2杯)，套餐將以Pikachu造型包裝盒盛載。

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責任編輯：葉泳珊