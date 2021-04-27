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【地皮招標】新地86億投得古洞北首幅住宅官地　高市場估價逾四成　萊坊︰料落成後呎價至少$18,000元

股樓投資 20:11 2021/04/27

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上水古洞北發展區首幅住宅地上周五（23日）截標，地政總署公布，項目由新地以超過86億元投得，中標價較市場預期上限高逾四成，每平方呎樓面地價高達7,184元。

截標地段為新界東北新發展區首幅推出招標的住宅地皮，項目面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎，預計可以供應1,330個單位。市場對地皮估值約48億至60億元，每呎樓面地價4,000至5,000元。地皮上周截標，接獲10份標書，最終由新地以86.14億元投得地皮，遠超市場估值上限逾43.6%。

【延伸閱讀】【買樓理財】黃竹坑站新盤呎價3萬　同樣與港鐵站相距數分鐘步程　黃大仙私樓呎價平近半【下一頁

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市場對該地段估值較低，主要原因是該區仍處於發展階段。古洞北位於石仔嶺花園，鄰近粉嶺公路，交通配套相對落後，根據賣地條款，發展商需負責興建公共運輸交匯處，而北環線古洞站亦處於規劃當中。新地則表示，未來將於地皮興建中小型單位及發展商業用地，完善該區的生活及就業配套，預算總投資約為180億元。

萊坊執行董事估價及諮詢部主管林浩文表示，古洞中標價比預期高，反映發展商對該新區未來信心十足。他指出，地皮成交價對該區地價有重要指標性作用，估計總投資（連土地成本）約$140至$150億，預計落成後每呎售價至少$18,000起，發展商才能賺取合理利潤，價格大約等同元朗的新樓樓價。他預料內地買家及本地用家會是該區未來的主要購買力，又指出以將軍澳區經驗估算，該區成熟期需時約10年。

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撰文 : 謝昕蕎

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