  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】康泰推新加坡自遊行套票　包出發前核酸檢測、旅遊保險

商業 20:36 2021/04/27

分享：

為配合香港新加坡旅遊氣泡，康泰旅行社率先推出兩款「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票，每位售價為$4199起．

香港與新加坡旅遊氣泡即將重新啟動，專屬航班將於下月26日啟航。為配合香港新加坡旅遊氣泡，康泰旅行社率先推出兩款「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票，除了包括國泰航空經濟客位來回機票、2晚酒店外，更安排由出發前72小時核酸檢測、以至覆蓋新冠肺炎附加保障的旅遊保險，也有包含香港機場快線連新加坡機場酒店交通等。

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團

只要準備計劃出國的顧客，於網上或到門市下單預約後，便有專人直送檢測套裝，在家中自行採樣後，由專人上門接收送往檢測中心，16-24小時內便可以收到檢測報告。除旅遊保障外，也額外免費提升疫情附加保障，包括承保在旅途中因感染疫情引致相關醫療費用最高賠償額達港幣一百萬。

包含核酸檢測及新冠旅保的2晚自遊行套票，每位售價為$4199起；另一款包核酸檢測、新冠旅保及兩地機場交通的2晚自遊行套票，每位售價則為$4999起。與此同時，康泰也提供新加坡旅遊氣泡服務熱線21088111，為已訂購有關自遊行套票的顧客提供查詢服務。

Expedia：新加坡搜尋量激增700%以上

另一方面，網上旅行社服務平台Expedia Group 亞太區董事總經理蘇嘉媛表示：港府於4月26日宣布重啟兩地航空旅遊氣泡後，大受旅客歡迎。截至4月27日上午11時30分，與過去7天平均相比，以新加坡為旅遊目的地的搜尋量激增700%以上。

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【旅遊氣泡】外電：港星「旅遊氣泡」5月26日開展 惟旅行社不寄厚望
2021/04/25
【旅遊氣泡】外電：港星「旅遊氣泡」5月26日開展 惟旅行社不寄厚望
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
2021/04/26
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點
2021/04/26
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　新加坡旅遊局推薦全新景點
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團
2021/04/26
【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航　旅行社：今早有客查詢旅行團
旅遊氣泡 檢測中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 亞太 新加坡 航空 旅遊保險 香港

下一篇文章

【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【疫苗氣泡】客人光顧酒吧需打疫苗　酒吧業：接種率低料只餘1成生意
【疫苗氣泡】客人光顧酒吧需打疫苗　酒吧業：接種率低料只餘1成生意
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
【網上展覽】「我們的．藝術館」下月舉行　AR應用程式介紹展品（多圖）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）