【旅遊氣泡】康泰推新加坡自遊行套票　包出發前核酸檢測、旅遊保險

▲ 為配合香港新加坡旅遊氣泡，康泰旅行社率先推出兩款「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票，每位售價為$4199起．

香港與新加坡旅遊氣泡即將重新啟動，專屬航班將於下月26日啟航。為配合香港新加坡旅遊氣泡，康泰旅行社率先推出兩款「新加坡旅遊氣泡」2晚自遊行套票，除了包括國泰航空經濟客位來回機票、2晚酒店外，更安排由出發前72小時核酸檢測、以至覆蓋新冠肺炎附加保障的旅遊保險，也有包含香港機場快線連新加坡機場酒店交通等。

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航 旅行社：今早有客查詢旅行團

只要準備計劃出國的顧客，於網上或到門市下單預約後，便有專人直送檢測套裝，在家中自行採樣後，由專人上門接收送往檢測中心，16-24小時內便可以收到檢測報告。除旅遊保障外，也額外免費提升疫情附加保障，包括承保在旅途中因感染疫情引致相關醫療費用最高賠償額達港幣一百萬。

包含核酸檢測及新冠旅保的2晚自遊行套票，每位售價為$4199起；另一款包核酸檢測、新冠旅保及兩地機場交通的2晚自遊行套票，每位售價則為$4999起。與此同時，康泰也提供新加坡旅遊氣泡服務熱線21088111，為已訂購有關自遊行套票的顧客提供查詢服務。

Expedia：新加坡搜尋量激增700%以上

另一方面，網上旅行社服務平台Expedia Group 亞太區董事總經理蘇嘉媛表示：港府於4月26日宣布重啟兩地航空旅遊氣泡後，大受旅客歡迎。截至4月27日上午11時30分，與過去7天平均相比，以新加坡為旅遊目的地的搜尋量激增700%以上。

【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡5月26日啓航 新加坡旅遊局推薦全新景點

【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航 要接種兩劑疫苗 出發前14天無外遊不包隔離期

責任編輯：蘇穎琪