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【職場熱話】公司要求中午不休息討論公事 倍感壓力 網民：健康比較重要 別委屈自己

理財智慧 22:46 2021/04/27

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有沒有聽過「中午不睡，下午崩潰」？近日有網民於網上討論區發文，指上司要求中午期間，一邊討論公事，一邊吃飯，變相令員工沒有休息時間，令樓主十分有壓力。因為他平時借午休時間，騎車到附近一個人吃飯，好好喘一口氣。

樓主認為雖說是討論工作，其實就是要隨時留意主管說什麼、有什麼工作要先記起來在工作時間做，故問網民這樣的工作可以繼續留嗎？同時擔心這樣辭職，這「常態」在哪個公司都會這樣。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +6

 

【職場熱話】厭倦18K辦公室工作 欲轉做銷售員多勞得 目標5天工作+月薪23K　網民：自問口才了得先考慮     【下一頁

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民鼓勵樓主直接離職，因為太累了，同樣的薪水滿街都是，總是會有「午休」的工作。有網民語重心長說：「不要弄到身心出問題，健康比較重要。中午不給休息，這公司是能多好？別委屈自己。」另有網民建議樓主可以試幾天，如果無法接受就找新工作，或者跟主管反應看看。

 

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責任編輯：陳頌潔

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