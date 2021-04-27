【職場熱話】公司要求中午不休息討論公事 倍感壓力 網民：健康比較重要 別委屈自己

有沒有聽過「中午不睡，下午崩潰」？近日有網民於網上討論區發文，指上司要求中午期間，一邊討論公事，一邊吃飯，變相令員工沒有休息時間，令樓主十分有壓力。因為他平時借午休時間，騎車到附近一個人吃飯，好好喘一口氣。

樓主認為雖說是討論工作，其實就是要隨時留意主管說什麼、有什麼工作要先記起來在工作時間做，故問網民這樣的工作可以繼續留嗎？同時擔心這樣辭職，這「常態」在哪個公司都會這樣。

按圖了更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】厭倦18K辦公室工作 欲轉做銷售員多勞得 目標5天工作+月薪23K 網民：自問口才了得先考慮 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民回應，有網民鼓勵樓主直接離職，因為太累了，同樣的薪水滿街都是，總是會有「午休」的工作。有網民語重心長說：「不要弄到身心出問題，健康比較重要。中午不給休息，這公司是能多好？別委屈自己。」另有網民建議樓主可以試幾天，如果無法接受就找新工作，或者跟主管反應看看。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔