【內銀股】德勤﹕內銀今年淨息差收窄情況改善 非戰略行業國企違約未必獲救

▲ 德勤中國近日發表《中國銀行業2020年發展回顧及2021年展望報告》。

德勤中國近日發表《中國銀行業2020年發展回顧及2021年展望報告》，德勤中國銀行及資本市場主管合夥人郭新華表示，內銀經營業績自去年第四季出現明顯回升，加上國內經濟轉好，預期今年內銀淨息差收窄情況會有所改善，整體不良貸款比去年為好。

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郭新華指，中國經濟加快復甦，大宗商品價格出現反彈，或令部分投資者憂慮出現通漲風險。他預期短期利率不會上升，但若某些城市樓市繼續火熱，央行施政或會更審慎。

未來債券違約仍會增加 料地方政府未必出手救國企

信用債違約方面，德勤報告內指出，預計未來非金融企業債券違約仍會增加，在未來，若陷入財務困境的國企不屬於戰略重點行業企業，亦無觸及系統風險底線，預計地方政府不一定會為國企提供支持。

內銀盈利能力方面，內銀去年整體經營業績仍然承壓，去年8間境內商業銀行純利平均增幅為2.1%，比2019年的6.08%增幅下跌，當中以郵儲銀行 （01658） 表現最為理想，年增幅達5.36%，其次為招銀 （03968） ，增速達4.82%，中國銀行 （03988） 為2.92%，其餘5間國有銀行增速均不足2%。

另外，目前內銀紛紛宣佈積極佈局財富管理業務，郭新華指，內地的財富管理業務已到了釋放紅利的時間，但他分析，大型銀行若要打入財管市場，未來大型銀行的高淨值客戶需求將更為多元化，銀行要迎接更多挑戰。他亦預計，銀行理財子公司將跟公募基金形成競爭關係。

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編輯﹕賴奕羚