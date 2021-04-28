【營人物語@iM網欄】食飯真係會致肥？

Candy是最近新加入的減磅戰友，初見面已感受到她那股誓要減磅的堅決和動力；向來都「做足功課」的她在兩個月成功減去10磅，脂肪比率亦下降了4%。

有一次，Candy突然感嘆地說：「從來都以為減磅就要忍口捱餓，想不到，真的有吃得飽的減磅餐單；更不能相信是，我每晚吃掉一整碗白飯，體重卻每星期在下降！」

相關文章：【營人物語@iM網欄】減脂才是減肥要訣 吃得少輕掉的只是水份

這個從來都是普羅大眾的謬誤，我回應道：「不用驚訝，白飯本身就不含任何脂肪，何來致肥？坊間只會怪責白飯會致肥，那米粉、烏冬或意粉呢？它們亦屬澱粉質類食物，為何又不會致肥？你試想想，當我們故意減少進食白飯，自然地會多吃其他餸菜，當中的脂肪或油分必定更多，我們所攝取的脂肪也就更多。」

Candy 再問：「但為何坊間許多減磅餐單都是提出要戒掉澱粉質？」

我解釋：「那些餐單更聲稱一個月可減掉10磅體重呢！但問題是所減掉的，只是水分和肌肉，並非真正減走脂肪，你未必察覺到身型上的改變。當回復正常飲食後，體重更隨時反彈；而且身體長時間缺乏澱粉質攝取的話，可引致低血糖，並出現乏力及暈眩的情況。」

相關文章：【營人物語@iM網欄】麒麟果能促進腸道蠕動 小心多吃引致肚瀉

我建議：「另外，糙米飯、紅米飯的纖維量較高，升糖指數較低，可有助穩定血糖水平。」

Candy 點頭說道：「現在真不敢想像沒有飯吃的日子會如何，我也決定要在網上分享一下自己這個「飽住瘦」的減磅歷程呢！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

更多營人物語的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機