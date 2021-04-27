【經濟復甦】3月份出口貨值續升　港商情緒樂觀　看好東盟、英美市場

▲ 港商及分析師均看好今年香港的出口表現。

全球各國的疫苗接種計劃陸續開始，帶動經濟復甦及出口需求，3月份香港出口貨值升逾2成。有廠商表示，出口至東盟國家的表現理想，而英國及美國的銷售數據亦有增幅，料未來1、2個月仍可錄得雙位數增長。

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興迅實業生產服裝、成衣配料至歐美、中國及東盟市場等。該企董事總經理張益麟指，今年首季的出口貨值升20%，3月份更按年升近30%。他估計主要原因是基數效應，去年3月份的疫情開始惡化，相反今年疫情相對穩定，有利出口表現。除了中國市場外，東盟地區如印尼，出口增長亦比較突出。

該企除了傳統的出口大批量定單外，亦有透過電子商貿直接出口至消費者市場，開拓B2C業務。張透露，英國、美國市場亦因民眾陸續接種疫苗，近兩月的銷售額有明顯升幅，相信未來1至2個月仍可錄雙位數增長。他認為B2C、小批量的出口業務未來將繼續有顯著升幅，但大型連鎖店的採購量仍然受壓。

廚具需求或受「解封」影響 惟長遠正面

本地廚具品牌Kool的OEM出口業務在3月份亦錄得按年單位數的升幅，惟未及疫情爆發前的水平。品牌聯合創辦人江浩榗指，英美的經濟復甦對出口業務有幫助。雖然封城政策鬆綁，市民或湧出用餐，令廚具需求減少，但他相信疫情已改變人們的生活模式，對出口業務感樂觀。

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料出口升幅略收窄

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，由於中國今年提倡「在地過年」，致工廠復工、出貨速度加快，帶動3月份的出口數據。他相信今年內香港的出口貨值將維持正增長，惟幅度漸收窄。升幅或由今年首季的35%，回落至第二季的20%至25%。他估計，經濟復甦初期，醫療用品、電子產品的需求將會減弱，反而帶動服飾、首飾的需求。由於美國、英國的疫苗接種率領先其他地方，加上較積極派錢，亦有助帶動香港輸往此兩個市場的貨值。

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記者：葉泳珊