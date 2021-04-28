【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡

新冠肺炎疫情持續，全球掀起一陣煲劇潮，煲劇煲得多，也會因而留意到不少場景細位，這又會否令大家有意把劇集融入在家居設計中？有戶主更因而受到啟發，花約50萬元，並用3個月時間，裝修逾500平方呎單位，希望可把美式風格帶入家中。裝修後，全屋以粉色為主，並以白色作為配搭；而廁所則以藍色防水油漆，配以白色麵包磚。除了用色以外，屋內的家具也花了不少心思，如用上花線櫃和木元素家具等，藉以突顯美式古典風。

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是次裝修單位位於沙田的私人住宅，實用面積達588平方呎的2房單位，為一對夫婦居住。業主Alice接受本刊訪問時表示，她與丈夫平日喜愛觀看美劇，像是《安眠書店》等熱播劇集，也因此漸漸萌生把新居裝修成美式風格，並找來設計師幫忙。「我們好開心，儲錢裝修，都是希望有個安樂窩，最終都達成到呀。」

難得擁有屬於兩口子的安樂窩，當然也會花盡心思大搞，屋內除了設有電子火爐，增添美式元素外，又主要以高櫃作儲物用途，「因為是新樓，所以想裝修一次，這樣十年內都不用再整。」由大門走入屋內，便會留意到有一個L型高櫃由玄關延伸至客廳位置。這組高櫃一面為擺放小排畫和橢圓形鏡子作裝飾；另一面則擺放了Alice丈夫心愛的玩具模型珍藏，如《龍殊》、《鐵甲奇俠》和LEGO等；延伸至客廳位置，設計師採用投影機取代實體電視，令整空間更顯寬敞。屋內的其中一間房，同樣設有兩組高櫃用作儲物空間，一個用於收納衣物，另一個則是收納和展示戶主的漫畫書、其他的LEGO模型等。

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受美劇影響，兩人大膽採用飽和度較高的顏色，「一直喜歡美式風，有睇過美劇，藍色加白色同深色好靚，但就不知怎樣襯才好看」，於是Alice便與設計師商討後，最終廁所的主色採用藍色，並以白色麵包磚襯托，令整體的顏色不會過於鮮艷。廁所內的藍色牆身ICI戶外油，「設計師當時有建議用冰島漆，但去專門店摸過質地後，我們覺得冰島漆比較粗糙，所以便用了ICI戶外油。」

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說起廁所內的角形缸，也是「得來不易」，「我和設計師一齊行了好多間賣潔具的公司，都無賣角形缸，所以最後要在淘寶上購買。」Alice續指，在廁所中，除了坐廁、熱水爐及側身櫃外，其餘的東西，如洗手盆等，都是設計師在淘寶上購買。整個過程也花了不少功夫，這設計也成了Alice的「真愛」，她得意地說：「經常看美劇的屋子都好靚，而且有角色會邊浸浴邊飲咖啡，我也想嘗試把這種情節放入屋企。」

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此外，設計師除了利用走廊外，也以用色分間客廳和飯廳兩個空間。在飯廳的其中一面牆身為粉藕色，並以一張原木色系的飯桌作配搭；客廳的一面牆身則沿用印有畫作的牆紙，並配以灰藍色沙發，令兩個空間的區別更為明顯。而飯廳旁為開放式廚房中，則有3合1電爐和焗爐用作煮食。

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圖片由Anki Interior design workshop Ltd提供

部分裝修工程價單

清拆：$31,100

泥水（包磁磚）：$81,350

油漆：$49,500

水喉：$28,900

電氣：$54,000

木器：$236,900

其他：$19,500

共計：$501,250

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責任編輯：黎淑雯

