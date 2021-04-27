【大灣區】新地擬將廣州南站項目打造成交通樞紐綜合體　2025年起分階段落成

新鴻基地產 （00016） 於中港齊投得地皮，繼86億元奪得古洞發展區首幅地皮後，再投得廣州南站核心區地皮，作價70.82億元人民幣。新地計劃將高鐵站廣州南站項目，打造成另一個地標性的交通樞紐綜合項目，提供辦公大樓、商場、酒店、住宅、服務式公寓及公用交通設施等。

新地預計，廣州南站項目可出售樓面面積約530萬平方呎（包括辦公大樓和住宅），另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店及部分辦公大樓等，預計2025年起分階段落成。

▲ 新地計劃將廣州南站項目，打造成另一個地標性的交通樞紐綜合項目。

▲ 新地執行董事郭基煇表示，新地對大灣區的發展前景充滿信心。

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負責集團大灣區項目（包括廣州南站項目）的新地執行董事郭基煇表示，新地對大灣區的發展前景充滿信心，一直積極物色合適的投資項目，集團將竭盡所能將廣州南站項目打造成國際一流的灣區綜合項目 ，吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、創業、生活，並促進粵港澳青少年的廣泛交流。

據2019年數據，廣州南站是全國最繁忙的高鐵站，每日平均客流量逾50萬人次，比排第二位的高鐵站客流量高出約30%。

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編輯：陳韻妍