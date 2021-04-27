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【買樓理財】移民盤不平賣　粉嶺樓新高價易手　成交價928萬

股樓投資 19:24 2021/04/27

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過去一年，雖然疫情肆虐，但屢有業主移民賣樓。常有人說，業主為了移民，多數願意平賣單位，但近期樓市續旺，屢有移民盤以高價易手。 

利嘉閣羅富欽說，粉嶺廣福苑有業主因移民離開香港，所以出售單位，惟單位未有平賣，造價更創項目新高。他續說，單位為廣福苑中層B室，實用面積約920平方呎，三房套連工人套間隔，附一車位，外望享開揚景觀，原開價970萬元，終減價42萬元，以928萬元易手，實用呎價約10,087元。

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！【下一頁

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羅富欽補充，上述為廣福苑本月首宗二手成交，現時屋苑約有2個單位放售，最低叫價由1,000萬元起。 據悉，原業主於2010年9月以約460萬元購入上述單位，持貨至今11年，現轉手帳面賺約468萬元，物業期內升值約1.1倍。

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撰文 : 黃卓賢

移民 私人屋苑 利嘉閣

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