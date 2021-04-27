拒批15名空姐月經假 韓亞航空前代表被罰200萬韓圜

南韓法律《勤勞基準法》第73條規定，女員工每月可申請一天月經假，若違反法律，可判處500萬韓圜以下罰款。韓國媒體《中央日報》近日報道，韓亞航空（Asiana Airlines）前代表，以女員工無法提供月經證明為由，拒批15名空姐放月經假達138次，違反《勤勞基準法》規定被起訴，最終被判罰款200萬韓圜（約港幣1.4萬元）。

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韓媒《中央日報》指出，韓亞航空（Asiana Airlines）前代表金秀川（音譯)，在2014年至2015年期間，拒批15名空姐共138個月經假。2017年案件一審時金秀川被判罪成，當時他聲稱請假的僱員，未能提供證據證明他們正處於經期；又指該些員工在休假或節假日前後申請月經假。

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惟法院拒絕接受其解釋，認為稱要求員工闡明生理現象，屬侵犯人權，更可能使令月經假制度蕩然無存。金秀川不服上訴，經過三審判決後，最終維持原判，裁定他須罰200萬韓圜。

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責任編輯：陳楚琨