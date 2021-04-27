  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拒批15名空姐月經假 韓亞航空前代表被罰200萬韓圜

環球政經 19:39 2021/04/27

分享：

南韓法律《勤勞基準法》第73條規定，女員工每月可申請一天月經假，若違反法律，可判處500萬韓圜以下罰款。韓國媒體《中央日報》近日報道，韓亞航空（Asiana Airlines）前代表，以女員工無法提供月經證明為由，拒批15名空姐放月經假達138次，違反《勤勞基準法》規定被起訴，最終被判罰款200萬韓圜（約港幣1.4萬元）。

【失業貸款】明起接受申請 10家參與計劃銀行名單出爐【名單請看下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

韓媒《中央日報》指出，韓亞航空（Asiana Airlines）前代表金秀川（音譯)，在2014年至2015年期間，拒批15名空姐共138個月經假。2017年案件一審時金秀川被判罪成，當時他聲稱請假的僱員，未能提供證據證明他們正處於經期；又指該些員工在休假或節假日前後申請月經假。

【兼職推介】環境保護署請兼職項目主任 時薪高達430元【下一頁

惟法院拒絕接受其解釋，認為稱要求員工闡明生理現象，屬侵犯人權，更可能使令月經假制度蕩然無存。金秀川不服上訴，經過三審判決後，最終維持原判，裁定他須罰200萬韓圜。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【兼職推介】環境保護署請兼職項目主任 時薪高達430元
今日
【兼職推介】環境保護署請兼職項目主任 時薪高達430元
【失業貸款】明起接受申請 10家參與計劃銀行名單出爐
今日
【失業貸款】明起接受申請 10家參與計劃銀行名單出爐
南韓圜 月經 生理 人權 機艙服務員 航空 南韓 月經假

上一篇文章

【加密貨幣】比特幣價格急彈至55000美元　Tesla首季賣比特幣大賺1億美元

下一篇文章

【市區上車盤】旺角千望登場　一房示範單位直擊　發展商：針對年輕客群設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】失業一星期 積儲僅得幾萬 退休父母擺臉色 網民：佢哋喺驚冇家用
【職場熱話】失業一星期 積儲僅得幾萬 退休父母擺臉色 網民：佢哋喺驚冇家用
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【公屋大翻新】一家三口55萬翻新544呎奇則單位 設計師化心思修飾角位 靚到好似換新屋咁
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包
【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元