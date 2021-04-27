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【大行報告】富瑞：藥明生物是中國CRO行業首選　升價至160元

股市 19:05 2021/04/27

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藥明生物 （02269） 配股後全日跌6%，收報107.9元，成交額170億元，守穩107元配售價。富瑞發表報告指，藥明生物是生物藥CRO行業的明顯龍頭，肯定是南向資金偏好之一，尤其是市場上很可能沒有其他可比的投資標的。

該行重申，藥明生物是中國CRO企業投資首選之一，給予「買入」評級，目標價由103元升至160元，在上行情景中，股價最高睇182元，下行情景目標價為81元。

富瑞指，在多個中國健康護理行業中，CRO為最免疫於政策性影響，行業主要受三方面帶動，包括藥企收入，藥企收入上漲帶動的研發支出，及藥企研發支出中的CRO滲透率，而CRO為中國和全球趨勢，且是藥物創新的代理，削價風險較少。

該行指，藥明生物是中國健康護理行業中風險回報比最佳的股票之一，受惠CRO賽道及公司獨特的「贏得藥物分子」策略。隨著項目成熟，在未來數年擴產至43萬公升，預期公司會取得更多CDMO/ CMO收入、里程碑費及銷售分成，而CDMO/ CMO項目利潤率將遠高於CRO項目，預期公司自由現金流將於2023年轉正。

相關文章：藥明生物大股東折讓近6.8%配股　套現115億元、股價跌6%

編輯：區嘉俊

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港股 大行報告 股票 配股 藥明生物（02269）

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