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戴口罩亦能使用FaceID iPhone用戶需配備哪項產品？

環球政經 18:57 2021/04/27

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iOS 14.5終於推出了，相信其中一項最受關注的新功必定是最新的解鎖方法。蘋果於2017年11月推出了Face ID面部識別系統，為用戶提供了比指紋識別更簡單的解鎖智能手機方式。惟在疫情期間，要使用Face ID解鎖iPhone變得非常不便，iPhone用戶只好輸入PIN碼。

Apple將於五年內在美國投資4300億美元　料增2萬新職位:【下一頁

除了擁有一台配備FaceID且已安裝了iOS 14.5的iPhone外，用戶還需要已安裝watchOS 7.4或以上的Apple Watch（Series 3或更新版本），對於沒有使用Apple Watch的iPhone用戶，目前則未能享受便利。

 

以下圖文將介紹用法：

    點擊圖片放大

 

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責任編輯：梁翠麗

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