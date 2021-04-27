戴口罩亦能使用FaceID iPhone用戶需配備哪項產品？

iOS 14.5終於推出了，相信其中一項最受關注的新功必定是最新的解鎖方法。蘋果於2017年11月推出了Face ID面部識別系統，為用戶提供了比指紋識別更簡單的解鎖智能手機方式。惟在疫情期間，要使用Face ID解鎖iPhone變得非常不便，iPhone用戶只好輸入PIN碼。

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除了擁有一台配備FaceID且已安裝了iOS 14.5的iPhone外，用戶還需要已安裝watchOS 7.4或以上的Apple Watch（Series 3或更新版本），對於沒有使用Apple Watch的iPhone用戶，目前則未能享受便利。

以下圖文將介紹用法：

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責任編輯：梁翠麗