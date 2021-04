▲ 【滙豐HSBC】滙豐:亞洲財富管理業務正擴大 未來或加人工爭請人才

HSBC滙豐 (00005) 早前將4名駐守倫敦的高層調任至本港坐陣,反映滙豐將重心逐步放至亞洲區,並計劃在亞洲擴大財富管理業務。滙豐財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)表示,隨今年業務發展,滙豐有可能需要加大當前花紅池的假設(We may need to top up our current pool assumptions as the year progresses)。

邵偉信稱,亞洲財富管理業務人手正在增加,未來可能擴大花紅池以吸納人才,如果滙豐在亞洲財富和投資銀行市場見到更大的競爭壓力,銀行必須能夠作出回應。

按圖看HSBC首季業績表現

行政總裁祈耀年(Noel Quinn)指,首季財富管理業務增加600名員工,當中100名來自內地。

滙豐去年提出策略目標,計劃裁員3.5萬人,相當於員工數目15%。截至3月底,集團共有全職員工22.4萬名,較去年底減少1,407名。

