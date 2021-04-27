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【滙豐HSBC】滙豐：亞洲財富管理業務正擴大　未來或加人工爭請人才

股市 18:51 2021/04/27

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【滙豐HSBC】滙豐：亞洲財富管理業務正擴大　未來或加人工爭請人才

HSBC滙豐 （00005） 早前將4名駐守倫敦的高層調任至本港坐陣，反映滙豐將重心逐步放至亞洲區，並計劃在亞洲擴大財富管理業務。滙豐財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，隨今年業務發展，滙豐有可能需要加大當前花紅池的假設（We may need to top up our current pool assumptions as the year progresses）。

邵偉信稱，亞洲財富管理業務人手正在增加，未來可能擴大花紅池以吸納人才，如果滙豐在亞洲財富和投資銀行市場見到更大的競爭壓力，銀行必須能夠作出回應。

按圖看HSBC首季業績表現

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滙豐今年目標減360萬呎辦公室樓面【下一頁】

行政總裁祈耀年（Noel Quinn）指，首季財富管理業務增加600名員工，當中100名來自內地。

滙豐去年提出策略目標，計劃裁員3.5萬人，相當於員工數目15%。截至3月底，集團共有全職員工22.4萬名，較去年底減少1,407名。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐：持續監察香港局勢發展　地緣政治形勢緊張對集團及客戶造成潛在後果

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相關文章：【滙豐HSBC】滙豐邵偉信：利率近觸底　未來數季難見大額回撥

 

港股 財富及資產管理 銀行 花紅 滙豐控股（00005）

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