【印度疫情】全球捐贈醫療物資抗疫 呼吸機氧氣瓶陸續到達

印度出現第2波新冠肺炎疫情遠超專家想像，傳染速度驚人，確診人數連續6日突破30萬。印度醫療物資極度短缺，全球各國紛紛伸出緩手，協助印度渡過疫情。其中美國早前宣布捐贈新冠疫苗及醫療設備等予印度外，英國亦捐出呼吸機等物資，首批醫療設備於周二已抵達當地。

美國大使館逾百人確診2人亡 印度連6日破30萬感染 【下一頁】

印度醫療系統瀕臨崩潰，床位及氧氣瓶等醫療資源即將耗盡，不少民眾已無法入院接受治療，甚至需要從黑市高價購買藥物及氧氣續命。美國總統拜登（Joe Biden）與印度總理莫迪（Narendra Modi）於周一（26日）通話後，拜登承諾美國將「堅定支持」（steadfast support）印度對抗新冠肺炎疫情，將提供氧氣瓶等物資，以及新冠疫苗原材料。另外，6部生產氧氣設備已於周二（27日）從杜拜啟航送至印度，料短時間運抵印度應急。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki） 周一（26日）表示 在未來幾個月内，會與各國包括印度分享多達6,000萬劑阿斯利康疫苗，但仍需經食品及藥物管理局（FDA）對疫苗進行品質鑑定。英國捐出一批醫療物資包括100部呼吸機、95瓶氧氣濃縮器予印度，並在周二早上已送抵當地。

印度外交部發言人於Twitter發文，讚揚並致謝英國捐贈物資，指國際合作可彰顯成果。德國亦會向印度提供大型製氧工場，而法國表示將透過海空兩路向印度運送物資，包括8部製氧機、大批液態氧瓶及28部呼吸機。

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此外，歐盟表示在未來數天向印度運送藥物及氧氣、世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）亦指，將會向印度運送數千個氧氣瓶以應付燃眉之急。丹麥、沙特阿拉伯、阿聯酋、澳洲及不丹亦向印度提供不同程度的支持及物資。

印度連續6日錄得逾30萬宗新增個案，但當地醫療專家相信，實際確診數字遠高於官方數據，包括德里等多個城市新冠病毒檢測不勝負荷，導致很多出現感染症狀人士無法進行測試。

責任編輯：郭麗明