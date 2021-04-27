【大行點睇】中海油盈利強勁反彈 匯證料油價升幅將成增長動力

匯證發表研究報告指，中海油（00883）首季盈利強勁反彈，主要因石油及天然氣價格上漲，帶動集團首季收入錄得強勁升幅。中海油全日跌近0.5%，收報8.13元，成交近6億元。

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該行續指，過去6個月公司股價一直跑輸同行，目前的市盈率較今明兩年的預測市盈率低，料現估值將能吸引非美國投資者。匯證維持對中海油的「買入」評級，予目標價11.9元。

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匯證預期，當油價升至超過20美元一桶，料公司今年盈利會增至680億元人民幣，較彭博預期高。該行又認為中海油基本業務的盈利前景正面，相信預期未來兩年布蘭特原油將保持在每桶65美元水平，以及公司對銷量的指引，將成為中海油的未來增長動力。

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