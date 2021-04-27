【虛擬保險】保泰人壽：去年總保額增長10倍 　曾俊華﹕企業要「要多一點站在香港人角度去想」

▲ 由前財政司司長曾俊華出任資深顧問的保泰人壽（Bowtie）已開業2年。

由前財政司司長曾俊華出任資深顧問的保泰人壽（Bowtie）已開業2年，Bowtie聯合創辦人、聯合行政總裁及董事顏耀輝（Fred）表示，公司已累計為3萬名香港人提供100億元保障額，去年保單銷售每月均錄得約25%增幅，在新冠疫情下，公司總保額仍在一年內錄得10倍增長。

保泰人壽去年長期保險業務的新造業務（直接銷售）保單數目為全港第二，表現優於中國人壽 （02628） 、富衛保險等傳統保險公司。曾俊華表示，留意到本港不少保險企業仍然本著「有咁多賺咁多」的過時理念，忽略保險本來作為保障的初心，阻礙行業發展。他認為，企業應有一套受大眾認同的理念，要「多一點站在香港人角度去想」。

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全部保險均沒有投資成份

顏耀輝則指，Bowtie全部保險均沒有投資成份，為純保障保險，盼能夠以此貫徹公司理念，幫社會解決問題，填補本港約6萬億元的保障缺口。

他亦表示，在100億元保障額中，自願醫保（VHIS）約佔一半或以上。另外，不少客戶買完自願醫保後，因著對公司有一定了解，故此會買多一張保單。截至現時，保泰人壽平均每位客戶有兩張保單。他亦指，疫情期間，公司網站訪客流量急增，從平均每月20萬流量急升至200萬，因而帶動公司業務增長。

展望未來，顏耀輝表示，以去年增幅來看，預計未來1至2年，公司總保障額可達1000億元。他亦指，若公司未來能維持過去一年增幅，有信心公司5年內能達收支平衡。

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編輯﹕賴奕羚