【大行點睇】眾券商看好這消費股 首季收入按年大增最少6成 齊予買入評級

本周起有個別大型股公布季度業績。當中亞洲最大啤酒生產商百威亞太(01876)，獲不少大行看好其首季經營情況和去年同期亦即行業低迷時期比較，有顯著改善，幾乎一面倒給予買入評級。部分大行更看好這龍頭啤酒股，可重上3字頭水平。

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大行予百威最新評級和目標價一覽：

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富瑞發表研究報告表示，受餐飲和夜生活等渠道進一步復甦帶動，加上去年首季的低基數影響，今年首季中國啤酒業正經歷大幅增長。對於百威亞太，富瑞預料其銷售額將按年上升64.9％至15.8億美元。大和則預期，百威首季收入按年增長76％，基於去年低基數，料銷售量錄50％以上的增長，預期中國業務的銷售量將會更強，因中國政府實施留在原地政策，減少市民旅遊，南部及東部市場將會支撐相關增長，料首季稅前溢利將強勁反彈，按年升225％，重返前年首季水平。

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交銀則預計，百威首季銷售額按年反彈66％，稅前溢利按年增長逾200％，接近疫情前水平。交銀相信，百威為經濟重啟受益股，貴為高端啤酒領域的龍頭，其長期利潤率上行趨勢不變。

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