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印尼沉艦士兵曾唱「再見」別軍官 豈料成絕唱（有片）

環球社會熱點 18:36 2021/04/27

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印尼潛艇KRI Nanggala上周在訓練中失聯，軍方最終發現殘骸，確認潛艇已沉沒，估計船上53人悉數罹難。近日，印尼海軍釋出一段潛艇士兵歌唱片段，可惜當日歡樂的歌聲成為這群海兵的人生絕唱。

印尼軍方指已發現失蹤潛艇殘骸 船上53人無可能生還 【下一頁】

印尼潛艇突失聯 內部氧氣夠用多2日（第二版） 【下一頁】

軍方發言人指影片大約拍攝於1個月前，船上士兵當時正彈著木吉他，唱著一首名為「再見」的印尼語歌曲，送別離任的前船長。歌詞大意為，

「即使我未準備掛念你，亦未準備失去你。祝你一切安好」
（Even though I'm not ready to be missing you, I'm not ready to live without you. I wish all the best for you.）

當日一曲「再見」，想不到原是士兵送給離開的船長，亦成為他們送給家人最後的片段。

士兵歌唱片段

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印尼海軍仍在調查事發原因，以及打撈潛艇和船員遺骸。潛艇在峇里島以北海域沉沒，目前位處逾800米深的海床處。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）向家屬致哀，形容遇難船員是「最好的愛國者」（best patriots），並承諾政府會為其子女提供教育資助。

責任編輯：吳漢培

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