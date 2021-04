印尼沉艦士兵曾唱「再見」別軍官 豈料成絕唱（有片）

印尼潛艇KRI Nanggala上周在訓練中失聯,軍方最終發現殘骸,確認潛艇已沉沒,估計船上53人悉數罹難。近日,印尼海軍釋出一段潛艇士兵歌唱片段,可惜當日歡樂的歌聲成為這群海兵的人生絕唱。

軍方發言人指影片大約拍攝於1個月前,船上士兵當時正彈著木吉他,唱著一首名為「再見」的印尼語歌曲,送別離任的前船長。歌詞大意為,

「即使我未準備掛念你,亦未準備失去你。祝你一切安好」

(Even though I'm not ready to be missing you, I'm not ready to live without you. I wish all the best for you.)