【蘋果股價】蘋果iOS 14.5更新驚動朱克伯格？　隱私權改革動搖facebook 賺錢基礎

▲ 蘋果iOS 14.5更新驚動朱克伯格？ 隱私權改革動搖facebook 賺錢基礎

蘋果（Apple，美：AAPL）最新更新iPhone至iOS 14.5系統，用戶除關注iOS 14.5口罩解鎖等新功能，市場也留意iOS 14.5隱私權改革可能動搖facebook （美：fb）賺錢基礎－精準推送。iOS 14.5系統下，所有應用程式（App）追縱行為必須事先經過用戶許可，可以從其他應用程式私自收集用戶數據用於畫像或者精準廣告推送的應用程式，也不再被允許提交到App Store。

有外媒更指，facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）兩年前已極力遊說蘋果不要限制應用程式間互相追蹤數據，但蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）並不認同朱克伯格想法，形容二人成為「敵人（foe）」。

iOS 14.5具有應用程式追蹤透明度（App Tracking Transparency，ATT）功能，用戶更新後，打開具有追蹤裝置ID的應用程式，就會有彈出視窗詢問用戶願不願被追蹤，以及該應用程式想追蹤用戶的數據的原因是什麼。

歐盟據報本周將起訴蘋果涉反競爭行為，可見【下一頁】

facebook 去年營業收入860億美元，當中842億美元都是來自廣告收入，facebook 精準推送能力強成為廣告商首選平台，很大程度來自其可從用戶使用其他應用程式時收集數據，包括用戶位置、喜用的軟件等，當用戶登入不同應用程式時，facebook會根據裝置的獨特識別碼（IDFA），追蹤分析用戶喜愛。

有網上廣告商指出，微觀定位（micro-targeting）是facebook、Google廣告業務的殺手鐧，當iPhone 用戶更新iOS14.5後拒絕被特定應用程式追蹤後，該特定應用程式就無法知悉用戶的IDFA，令到精準推送能力大減。

事實上，今年1月就有報道指，facebook 正因為蘋果有意引入有關私隱權功能，擬向蘋果提出反壟斷訴訟，批評「蘋果的行為是一種反競爭行為」，另外歐洲也有廣告行業協會對蘋果有同類批評。

蘋果未來5年加碼投資美國3.3萬億港元 創兩萬新職位、研發新半導體，可見【下一頁】

庫克和蘋果以私隱權為由限制應用程序跨App追縱站在「道德高地」，但蘋果也被指行動具商業考量，包括批評蘋果有差別對待，如Google 搜尋、Chrome等應用程式依然可以使用同系產品收集數據。另外，若不同應用程式不再可跨程式收集數據，或令更多應用程式走向收費模式，令蘋果在App Store 抽佣收入更高。

雖然庫克槓上朱克伯格在外媒炒熱得沸沸揚揚，iOS 14.5推出首日，facebook盤前股價仍然微升0.1%，暫報303.32美元，與歷史高位相差僅10美元。

相關文章：

【iOS 14.5 更新】唔怕戴口罩用唔到Face ID！Apple Watch可解鎖iPhone 新Emoji鬍鬚女、情侶親吻新膚色選擇登場

【蘋果自研晶片】蘋果M2晶片據報本月量產 採台積電4納米製程、最早7月出貨

【Apple】蘋果爆料達人Jon Prosser：兩款新iPad Pro分別於5月21日及22日上市

編輯：麥德銘