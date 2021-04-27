【職場熱話】公司最討人厭職位竟係佢？ 自以為喺主管 經常指揮同事工作 網民：說不定是皇親國戚

近日有網民於網上討論區發文，指一些公司「阿姨」很惹人討厭，除了明明薪水是一樣，卻自以為是主管，整天想指揮別人做事，又推卸責任、打小報告等。連廁所打掃的阿姨也是很厭惡，廁所還沒打掃，已規定其他人不要將水灑在洗手台，甚至看到地板有人弄髒，誤以為是在場者弄的，開始碎碎念。

按圖了更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】網民抱怨前輩一句話 令他工資過低 害他一輩子 網友：成年人應有自我判斷能力 【下一頁】

此帖文一出，有網民認為公司「阿姨」很兩極化，一是很可怕，最會嫉妒別人，三姑六婆聚在一起，天天搞小動作、打小報告。一是很會照顧人的阿姨，有吃的、有喝的一起分享。

有網民亦分享相同經歷，所以很有感觸地說：「每次拖地的時候都不能上廁所，，不然就被阿姨反白眼、碎碎唸。」另有網民認為公司阿姨大多留之無用，但棄之可惜，建議網民不要聽、不要看和不要說，讓她自己發瘋就好。

其他網民回應：

公司「阿姨」最多令你感到噁心而已，老闆是會直接弄到你的表現和花紅

你是去上班，還是去聽八卦的？

有些打掃阿姨說不定是公司高層的「皇親國戚」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔