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【職場熱話】公司最討人厭職位竟係佢？ 自以為喺主管 經常指揮同事工作 網民：說不定是皇親國戚

理財智慧 20:10 2021/04/27

分享：

近日有網民於網上討論區發文，指一些公司「阿姨」很惹人討厭，除了明明薪水是一樣，卻自以為是主管，整天想指揮別人做事，又推卸責任、打小報告等。連廁所打掃的阿姨也是很厭惡，廁所還沒打掃，已規定其他人不要將水灑在洗手台，甚至看到地板有人弄髒，誤以為是在場者弄的，開始碎碎念。

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +6

 

【職場熱話】網民抱怨前輩一句話 令他工資過低 害他一輩子 網友：成年人應有自我判斷能力    【下一頁

此帖文一出，有網民認為公司「阿姨」很兩極化，一是很可怕，最會嫉妒別人，三姑六婆聚在一起，天天搞小動作、打小報告。一是很會照顧人的阿姨，有吃的、有喝的一起分享。

有網民亦分享相同經歷，所以很有感觸地說：「每次拖地的時候都不能上廁所，，不然就被阿姨反白眼、碎碎唸。」另有網民認為公司阿姨大多留之無用，但棄之可惜，建議網民不要聽、不要看和不要說，讓她自己發瘋就好。

 

其他網民回應：

公司「阿姨」最多令你感到噁心而已，老闆是會直接弄到你的表現和花紅

你是去上班，還是去聽八卦的？

有些打掃阿姨說不定是公司高層的「皇親國戚」

 

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責任編輯：陳頌潔

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