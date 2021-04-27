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【買樓理財】黃竹坑站新盤呎價3萬　同樣與港鐵站相距數分鐘步程　黃大仙私樓呎價平近半

股樓投資 18:37 2021/04/27

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香港仔黃竹坑站晉環登場，以首張價單計，折實平均呎價近30,000元，但仍吸引大批投資者認購。近日屢有網民指，若有逾千萬預算，情願到市區置業，始終黃竹坑站配套仍有待發展。富誠地產高級客戶主任曾遠東說，黃大仙豪苑第1座低層B室，實用面積333平方呎，原為兩房間隔，現改一房，日前以520萬元易手，實用呎價約15,615元，以呎價計，平晉環近半。不過，要留意的是，黃竹坑區發展潛力更大，皆因可受惠政府的「躍動港島南」計劃，而且區內亦多了甲級商廈，有條件成為新核心商業區。

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資料顯示，豪苑位於黃大仙龍翔道110號，發展商為華懋，於1985年9月開始入伙。豪苑共有3座，提供600個單位，實用面積由333平方呎起，至最大529平方呎。值得留意的是，豪苑最大賣點是交通便利，由屋苑出發，不用十分鐘步程，便到港鐵黃大仙站。 

據了解，原業主於2012年12月以283萬元購入單位，持貨9年，現賬面賺約237萬元，物業期內升值約83.7%。 

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撰文 : 黃卓賢

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