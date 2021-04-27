【樓市狂潮】以為香港後生仔買樓難? 原來在韓國上車仲難 首爾340人搶購一個單位

過去一年多，盡管香港面對新冠肺炎疫情，樓價仍堅挺非常，最近更再挑戰歷史新高之勢。跟香港只有數小時機程、以往成港人旅遊熱點的韓國，買樓「上車」同樣是遙不可及。過去4年樓價也是瘋狂上升，去年韓國樓價同比漲幅達5.36%，經歷過去9年來最快的增長，去年8月時，一個位於首爾市的分層式公寓，預售時吸引了數萬人搶購，即是340人搶購一個單位，刷新了首爾市樓盤預售史上競爭率的最高紀錄。

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韓國總統文在寅上台後，已有打撃房地產泡沫的決心，於2017年至去年底推出了24輪調控政策，希望可以「冷卻」樓市，但韓國房價卻出現了「越調越漲」的怪現象，4年之間首爾市的樓價累計上升45%。首爾公寓的平均交易樓格從2017年5月的每套6.06億韓元（約416萬港元），升至2020年12月的9.47億韓元（約657萬港元），漲幅達56%。據英國房地產咨詢公司萊坊（Knight Frank）早前發布的全球城市豪宅指數（Prime Global Cities Index），去年第四季度首爾豪宅價格同比上漲11.7%，漲幅在全球45個主要城市中名列第3位。

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去年韓國樓價升幅更厲害，同比漲幅達5.36%，經歷了過去9年來最快的增長。過去數年韓國政府共頒布了25項房產調控政策，但房價不降反升，民眾的購房熱情絲毫沒有減退。兩年前一個位於首爾市的公寓、提供約1200多的新盤，曾吸引10萬人搶購。去年8月份，同樣位於首爾市、檔次跟以上差不多的樓盤進行預售，同樣吸引了數萬人搶購，競爭比例高達340:1，即是340人搶購一個單位，刷新了首爾市樓盤預售史上競爭率的最高紀錄。

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為何首爾樓價於4年間大升﹖主要有以下兩個原因，首先是首爾市的面積僅為韓國國土面積的0.6%，卻居住著韓國接近五分之一的人口。此外，作為韓國的社會經濟和文化中心，首爾市聚集著眾多知名企業，提供的大量工作崗位和商業機會，因此吸引著一批批追求夢想的年輕人，也有很多人希望在這處落戶，故購房的剛性需求源源不斷。然而，首爾市的住房資源卻相對有限，房地產市場供不應求的現象始終存在，房價也因此居高不下。

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記者：陳詠妍



從去年開始，首爾的購房熱潮更延至周邊的首都圈，由於在首爾市買樓太貴，購房難的壓力下，同時不少地鐵、城際鐵路延長線的修建和開通，大量剛需購房者開始移居到首爾周邊，令周邊地區的樓價同樣水漲船高，如距離首爾市30多公里的仁川市，數據顯示，今年首3個月，以仁川市為代表的韓國首都圈公寓交易價格上漲了5%左右，部分城市漲幅甚至超過了首爾10倍。