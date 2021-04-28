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【藍籌業績】萬洲國際去年生物公允價值調整前純利下跌17%　股價績後升近半成

股市 09:38 2021/04/28

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萬洲國際 （00288） 公布，今年截至3月底止首季，生物公允價值調整前股東應佔利潤為2.93億元（美元．下同），按年下跌17%；每股基本盈利1.99美仙。期內，收入66.1億美元，按年上升5.2%。萬洲國際績後早段升近5%，高見6.99元，成交1.5億元。

期內，肉製品及豬肉銷量分別上升7.3%及7.2%。於中國，銷量受農曆新年時點，以及中式醃製熟食和餐飲食材等若干新產品類別所帶動而上升10.7%。於美國，雖然餐飲服務需求下跌，但零售需求強勁，加上復活節時點的助力，銷量上升4.3%。歐洲的銷量亦有機增長4%。

萬洲國際指出，非洲豬瘟造成的供應短缺有所改善，季內中國平均生豬價格為每公斤31.7元人民幣，按年下跌12.6%。美國平均生豬價格及豬肉價值分別上升32.3%至每公斤1.3美元及28.2%至每公斤2美元，由於國內及出口需求強勁所致。至於歐洲，歐盟成員國的平均白條價格於期內為每公斤1.4歐元，按年下跌 12.6%，原因是非洲豬瘟爆發令出口受到限制。

相關文章：【大行看法】瑞士百達資產管理：投資科技股不應隨波逐流　避開大市值陷阱

編輯：區嘉俊

港股 業績公布 萬洲國際（00288）

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