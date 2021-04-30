2月下旬以來，受美國十年期國債息率大幅上漲影響，港股出現了顯著調整。特別是去年表現出色的新經濟股，更是大幅下挫，資金出現了在新舊經濟板塊之間輪轉的現象。但進入4月下旬，美國十年期國債息率的波動逐漸平復，波幅也從1.7厘以上回順道1.6厘一下，對港股的負面影響逐漸減弱。

據中國人民銀行4月15日消息，中國人民銀行微信公眾號發文《打好防範化解重大金融風險攻堅戰 切實維護金融安全》，指出「防範化解重大金融風險攻堅戰取得重要階段性成果。」「在營P2P網貸機構全部停業，互聯網資產管理、股權眾籌等領域整治工作基本完成，已轉入常態化監管。」，換句話說，對表外金融業務的監管可能較前放鬆。近期大陸南下資金從春節後一段較長時間的低迷狀態開始回升，從側面證明資金環境可能較前鬆動。

拜登政府提出的2.3萬億美元的基建計畫，已經遭到共和黨的狙擊，看起來順利推進的可能性不大，因此，市場之前預期美國經濟在拜登刺激計畫的推動下有強勁增長，現在看來，實際情況恐怕要比之前的樂觀預計打個折扣。

今年七一是中共建黨100周年，是一個重要的紀念日，按照過往重大節日中國股市常常表現較好的經驗，5、6月中港股市走勢有可能逐步走強，為節日營造氣氛。

市場對美國經濟的預測的過度樂觀可能修正，減低市場對美國利息上漲和資金收緊的憂慮，中國進入常態化監管，金融環境可能較前放鬆，加上重大節日在即對港股走強有利，各種因素正逐漸變得對港股較為正面，港股2月以來的調整可能正在過去。