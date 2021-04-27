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【失業貸款】ZA Bank新客戶成功申請失業貸款 可獲400元獎賞

新經濟追蹤 18:09 2021/04/27

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ZA Bank新客戶成功申請失業貸款，可獲400元獎賞

政府提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」明日起接受申請，除一眾傳統銀行外，亦有虛擬銀行參與貸款。眾安銀行（ZA Bank）為吸納新客戶，合資格申請失業貸款的人士若透過ZA Bank進行申請，並成功開設戶口，貸款至少5000元，就可以獲得400元的現金回贈。

8萬元個人特惠貸款，各銀行申請方法一覽，可見【下一頁】

ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲表示，新客戶現金回贈的名額有數千個，會採用先到先得的形式發放。至於現有客戶，則可以透過推薦其他朋友申請失業貸款，成功開設戶口後可以獲得400元現金獎賞，而被推薦人成功申請後可再額外獲多100元現金獎賞。

冼迪雲指，目前申請失業貸款的整個流程，均在應用程式上進行，預計5至10分鐘已經能完成申請。公司收到申請後再進行審批，預計大概3至4個工作日就會有審批結果，上述提及的現金獎賞會在1個月後回贈予客戶。

現時合資格人士可以在ZA Bank的官方網站進行登記，因應用程式仍在測試中，預計會在5月3日或4日，開放予客戶進行申請。

相關文章：【財政預算案2021】按證保險公司：爭取1個月內落實中小企百分百擔保貸款優化措施

【財政預算案2021】預算案「減糖」、分期發放5000元電子消費券　寬減薪俸稅、入息稅及利得稅、上限為1萬元

記者：梁安琪

港股 失業貸款計劃 銀行 現金回贈 虛擬銀行 眾安在線（06060） 眾安銀行

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