▲ 【旅遊氣泡】Expedia：新加坡旅遊搜尋量大增逾7倍 港星旅遊氣泡下月重啟

香港與新加坡旅遊氣泡重啟日期公布後，新加坡旅遊搜尋量大幅上升。網上旅行社服務平台Expedia（美：EXPE）亞太區董事總經理蘇嘉媛表示，截至周二（27日）上午11時半，與過去7天平均數相比，以新加坡旅遊為目的地的搜尋量，大增超過7倍。

按圖看港星旅遊氣泡詳情

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

邱騰華指旅遊氣泡商議地不包括台灣【下一頁】

按照Expedia研究，81%香港消費者將優先考慮通過一站式平台滿足所有旅行計劃和預訂需求，健康、衞生和安全標準為計劃下一次旅行的首要事項。

國泰航空 （00293） 指，首班由香港出發的CX759航班將於5月26日啟程。由6月10日起，國泰將營運每日一班來回新加坡的「航空旅遊氣泡」航班（CX759及CX734）。國泰股價升0.4%，收7.1元。

相關文章：【旅遊氣泡】國泰：星港旅遊氣泡由已接種疫苗機組人員執勤 首航經濟機票見8,500元（第二版，附短片）

相關文章：【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動 港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）

編輯：陳韻妍