  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (二) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國擬放寬已接種疫苗者限制 戶外或無須戴口罩

環球社會熱點 18:13 2021/04/27

分享：

美國新冠疫苗接種進度理想，加上新冠肺炎確診數字明顯回落，有望在特定條件下放寬防疫措施。據消息人士指，拜登政府計劃於周二（27日）宣布，放寬已接種新冠疫苗者必須配戴口罩的規定，雖然未有最終具體定案，但預料已接種疫苗者於戶外或無須戴口罩。

歐盟今夏或開放 美國已打認可疫苗者來旅遊 【下一頁】

最少3名消息人士向CNN透露，美國總統拜登(Joe Biden)預料在周三（28日）首次向國會發表講話前，於周二（27日）就新冠肺炎防疫措施發表講話。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）暗示，美國疾控中心(CDC)最快於本周更新建議，預料會放寬已接種疫苗人士的防疫措施。

有聯邦官員向CNN透露，拜登會宣布CDC將更新建議，決定是否容許已完成接種新冠疫苗者，於戶外無須戴口罩。但具體方案仍未決定，仍需進一步商討。官員亦透露，除了放寬「口罩令」外，已接種疫苗者亦可逐漸恢復正常社交生活，同時CDC亦會更新目前的感染控制及預防指南。

加州男接種強生疫苗後有血栓 美國首宗男性個案 【下一頁】

CDC現時建議已接種兩劑新冠疫苗人士仍需戴口罩、在公共場所與其他人保持最少6英呎距離，以及避免與多於1名未接種疫苗者舉行聚會及探訪等。據CDC數據指出，美國國民已接種近2.3億劑新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【阿斯利康疫苗】供應量不達標 歐盟告違約
今日
【阿斯利康疫苗】供應量不達標 歐盟告違約
【阿斯利康疫苗】美國分享6000萬劑 助各國抗疫
今日
【阿斯利康疫苗】美國分享6000萬劑 助各國抗疫
英調查：英國新冠疫苗接種進度理想 助吸留學生
今日
英調查：英國新冠疫苗接種進度理想 助吸留學生
打完疫苗有780元國債 西弗吉尼亞州鼓勵年青人接種
今日
打完疫苗有780元國債 西弗吉尼亞州鼓勵年青人接種
【強生疫苗】加州男接種後有血栓 美國首宗男性個案
今日
【強生疫苗】加州男接種後有血栓 美國首宗男性個案
疫情 傳染病 疫苗 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 拜登 肺炎 美國

上一篇文章

印尼沉艦士兵曾唱「再見」別軍官 豈料成絕唱（有片）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品
【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品
【輝瑞疫苗】以色列發現接種後有心肌炎 30歲以下居多
【輝瑞疫苗】以色列發現接種後有心肌炎 30歲以下居多
寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）
寧見屍山不要封城 冷血言論廣傳 約翰遜怎回應?（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月27日 時間18:00）
印度政府迫Twitter刪文禁批評 當地網民鬧爆
印度政府迫Twitter刪文禁批評 當地網民鬧爆
【英國王室】查理斯擬簡化王室核心 正式踢走哈里梅根
【英國王室】查理斯擬簡化王室核心 正式踢走哈里梅根