美國擬放寬已打疫苗者限制 戶外或無須戴口罩

美國新冠疫苗接種進度理想，加上新冠肺炎確診數字明顯回落，有望在特定條件下放寬防疫措施。據消息人士指，拜登政府計劃於周二（27日）宣布，放寬已接種新冠疫苗者必須配戴口罩的規定，雖然未有最終具體定案，但預料已接種疫苗者於戶外或無須戴口罩。

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最少3名消息人士向CNN透露，美國總統拜登(Joe Biden)預料在周三（28日）首次向國會發表講話前，於周二（27日）就新冠肺炎防疫措施發表講話。美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）暗示，美國疾控中心(CDC)最快於本周更新建議，預料會放寬已接種疫苗人士的防疫措施。

有聯邦官員向CNN透露，拜登會宣布CDC將更新建議，決定是否容許已完成接種新冠疫苗者，於戶外無須戴口罩。但具體方案仍未決定，仍需進一步商討。官員亦透露，除了放寬「口罩令」外，已接種疫苗者亦可逐漸恢復正常社交生活，同時CDC亦會更新目前的感染控制及預防指南。

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CDC現時建議已接種兩劑新冠疫苗人士仍需戴口罩、在公共場所與其他人保持最少6英呎距離，以及避免與多於1名未接種疫苗者舉行聚會及探訪等。據CDC數據指出，美國國民已接種近2.3億劑新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明