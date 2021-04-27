【啟德新盤】THE HENLEY I上載樓書　最細開放式單位186呎　連97呎花園

由恒基發展的啟德THE HENLEY I上載樓書。項目位於沐泰街7號，提供479伙，實用面積由最細186平方呎至最大1,350平方呎，戶型由開放式至三房間隔，另設特色戶。THE HENLEY I樓書顯示，項目由1幢高座及4幢低座物業組成，高座標準戶採一層9伙設計，低座則為一層8伙設計，預計關鍵日期為2022年4月底。

面積最細單位為A座地下G室，實用面積186方呎，開放式間隔，連97呎花園，細絕啟德。面積最大單位則為第2座40樓A室，實用面積1,350平方呎，連635平方呎平台及1,176平方呎天台。

啟德THE HENLEY I最細及最大單位平面圖︰

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資料顯示，THE HENLEY分三期發展，設七座住宅大樓，共提供1,184伙單位。THE HENLEY I目前上載樓書，料短期內將加入市場，而項目第2期亦已獲批預售樓花同意書，恒地早前曾指，或會因應第1及第2期的協同效應而同時推出。至於項目第3期仍待批預售，有望於下半年推售。

啟德THE HENLEY I第2座及A至D座分層平面圖︰

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